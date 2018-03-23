Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве более 300 медиков окажут помощь участникам и болельщикам во время ЧМ-2018

Москва
23 марта, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В столичном департаменте здравоохранения отметили, что в городских медучреждениях создали неснижаемый резервный запас лекарств и медицинских изделий

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Свыше 300 столичных медиков окажут помощь участникам и зрителям проходящих в Москве матчей чемпионата мира по футболу, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Смотрите также

Во время ЧМ-2018 в Волгоградской области будут действовать 10 турмаршрутов

Москву украсят более 600 плакатов с символикой ЧМ-2018 и изображениями игроков сборной РФ

Около 2 млн билетов продано на матчи ЧМ-2018

"Для обеспечения деятельности медицинских пунктов и мобильных медицинских бригад будет задействовано более 320 специалистов и до 100 бригад скорой медицинской помощи", - сообщили в департаменте.

Там также отметили, что в городских медучреждениях создали неснижаемый резервный запас лекарств, медицинских изделий, донорской крови и ее компонентов.

Столичные врачи, которые будут оказывать помощь, прошли обучение на стадионах и заканчивают курсы английского языка. "Большинство из них уже принимали участие в обеспечении мероприятий Кубка конфедераций FIFA в 2017 году. Результаты работы на тестовом матче 23 марта будут учитываться при дальнейшей подготовке к проведению чемпионата", - сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Теракт на юге Франции. Онлайн
3
Эксперт: система антидопинговых профилей имеет возможность для предвзятости и манипуляции
4
Заложники в супермаркете во Франции освобождены
5
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
6
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама