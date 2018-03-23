В Москве более 300 медиков окажут помощь участникам и болельщикам во время ЧМ-2018

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Свыше 300 столичных медиков окажут помощь участникам и зрителям проходящих в Москве матчей чемпионата мира по футболу, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Для обеспечения деятельности медицинских пунктов и мобильных медицинских бригад будет задействовано более 320 специалистов и до 100 бригад скорой медицинской помощи", - сообщили в департаменте.

Там также отметили, что в городских медучреждениях создали неснижаемый резервный запас лекарств, медицинских изделий, донорской крови и ее компонентов.

Столичные врачи, которые будут оказывать помощь, прошли обучение на стадионах и заканчивают курсы английского языка. "Большинство из них уже принимали участие в обеспечении мероприятий Кубка конфедераций FIFA в 2017 году. Результаты работы на тестовом матче 23 марта будут учитываться при дальнейшей подготовке к проведению чемпионата", - сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.