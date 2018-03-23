В Москве за год не зафиксировано фактов продаж запрещенных спиртосодержащих жидкостей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты не выявили ни одного факта продажи в Москве запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции за последний год. Об этом в пятницу сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Регулярные проверки торговых организаций начались в декабре 2016 года. Всего в городе проверили 4,184 тыс. магазинов.

"В период до марта 2017 года было арестовано и снято с реализации 132,1 литра спиртосодержащей продукции ("Лосьон "Хлебный", "Настойка дуба", "Тоник "Медовый", "Одеколон "Гвоздика", "Розовая вода", "Лосьон с экстрактом боярышника" и др.). Начиная с марта 2017 года, фактов продажи запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции в Москве не выявлено", - приводит слова Андреевой пресс- служба мэра и правительства Москвы.

Всего торговым организациям назначены штрафы на общую сумму 447 тыс. рублей с конфискацией 145 партий спиртосодержащей продукции, добавили в пресс-службе.

Продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25 градусов запретили по поручению премьер-министр РФ Дмитрия Медведева 23 декабря 2017 года. Причиной стало массовое отравление людей в Иркутской области концентратом для ванн "Боярышник", в котором вместо этилового содержался метиловый спирт. Исключение было сделано лишь для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.