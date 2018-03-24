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Переменная облачность и до 1 градуса тепла ожидается в Москве в субботу

Москва
24 марта, 7:08 UTC+3

Осадков не ожидается

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до 1 градуса тепла ожидается в Москве в субботу днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Осадков не ожидается. Синоптики также предупреждают о гололедице.

Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза, местами пройдет небольшой снег.

Температура в Подмосковье днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а ночью составит 3 - 8 градусов ниже нуля.

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