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Несколько улиц в центре Москвы перекроют на время репетиции парада Победы

Москва
24 марта, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Движение остановят на 20 минут

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Движение на нескольких участках в центре столицы ограничат в субботу в связи с репетицией парада Победы. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

"С 15:00 до 15:20 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. С 15:20 до 15:40 движение перекроют в Расторгуевском переулке на участке от Малой Грузинской до улицы Пресненский Вал. С 15:40 до 16:00 будет закрыта улица Пресненский Вал от Расторгуевского переулка, а с 16:00 до 16:20 - улица Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что 24, 26, 27, 29 и 30 марта с 15:00 до 18:30 полностью перекроют движение в Проектируемом проезде № 480 напротив здания Первого московского кадетского корпуса.

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