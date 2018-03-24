Хуснуллин: темпы ввода новых станций в 2018 году станут лучшими в истории метро Москвы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Темпы ввода новых станций метро в Москве в текущем году покажут лучший результат за всю историю столичного метростроения. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Мы уже сдали с начала года восемь станций. Всего запланирован ввод 24 станций. Это лучший результат за всю историю метростроения Москвы", - сказал он.

Заммэра отметил, что на этой неделе в Москве открылся новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена со станциями "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская", в строительстве которого принимали участие 1,5 тыс. человек.

"Буквально за два дня их мобилизуем для строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки". Сейчас все силы брошены на то, чтобы каждый месяц сдавать новый объект", - добавил он.