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Транспорт Москвы в день матча Россия - Бразилия справился с увеличенной нагрузкой

Москва
24 марта, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Болельщики совершили 33,9 тыс. поездок на метро и 15,9 тыс. - на МЦК, 6 тыс. человек воспользовались городскими автобусами и бесплатным маршрутом S1, еще 900 вызвали такси

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Зрители товарищеского матча Россия - Бразилия смогли покинуть территорию стадиона "Лужники", где проходила встреча, за 44 минуты. Болельщики активно пользовались общественным транспортом, который в этот день работал в особом режиме, сообщается в субботу на сайте столичной мэрии.

В течение двух часов после матча для болельщиков организовали бесплатный проход на станции метро и МЦК возле стадиона, работали 28 автобусов-шаттлов и бесплатный маршрут S1. Сотрудники транспортного комплекса и волонтеры помогали зрителям найти дорогу на нужный сектор стадиона или выйти к метро.

Как отмечается, зрители матча совершили 33,9 тыс. поездок на метро и 15,9 тыс. - на МЦК, 6 тыс. человек воспользовались городскими автобусами и бесплатным маршрутом S1, еще 900 вызвали такси. "Во время матча и после его окончания каких-либо происшествий зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года после окончания товарищеского матча Россия - Аргентина, по данным ряда СМИ, зрителей более 40 минут не выпускали с верхних ярусов стадиона "Лужники", после чего образовалась толпа. Как пояснил тогда ТАСС директор по коммуникациям и продвижению арены Артур Селищев, болельщики задержались на верхнем ярусе стадиона по решению городских властей. По его мнению, это было связано с тем, что случился "перегруз на транспортной инфраструктуре".

Товарищеский матч Россия - Бразилия в пятницу стал вторым поединком для стадиона, реконструкция которого завершилась в июне прошлого года - первый поединок прошел в ноябре прошлого года с командой Аргентины. Сборная России уступила бразильцам со счетом 0:3.

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