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Поезд насмерть сбил мужчину на станции Битца в Подмосковье

Москва
24 марта, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что СК РФ начал проверку из-за гибели трех человек под колесами электричек в Московской области

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пожилой мужчина попал под поезд и погиб, когда переходил железнодорожные пути на станции Битца в Московской области, сообщили в субботу ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"В районе станции Битца поезд Серпухов - Москва сбил пожилого мужчину, переходившего железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте. Мужчина скончался", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК РФ начал проверку по факту гибели трех человек под колесами электричек в Подмосковье в пятницу вечером и субботу утром.

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