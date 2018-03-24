Поезд насмерть сбил мужчину на станции Битца в Подмосковье

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пожилой мужчина попал под поезд и погиб, когда переходил железнодорожные пути на станции Битца в Московской области, сообщили в субботу ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"В районе станции Битца поезд Серпухов - Москва сбил пожилого мужчину, переходившего железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте. Мужчина скончался", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК РФ начал проверку по факту гибели трех человек под колесами электричек в Подмосковье в пятницу вечером и субботу утром.