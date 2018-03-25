В Москве и области ожидается усиление ветра до 17 м/c в ближайшие двое суток

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Главные управления МЧС по Москве и Московской области распространили экстренные предупреждения об усилении ветра до 17 метров в секунду в ближайшие двое суток.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие часы с сохранением на вечер 25 марта и последующие сутки 26 марта в Москве местами ожидается юго-западный ветер порывами 12-17 м/с", - сообщает ГУ МЧС по Москве.

Аналогичное предупреждение распространил главк подмосковного МЧС.

Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальных строениях, а находясь на улице, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобили советуют парковать в гараже либо вдали от деревьев. Водителям рекомендуют во время непогоды соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.