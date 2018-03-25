Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве и области ожидается усиление ветра до 17 м/c в ближайшие двое суток

Москва
25 марта, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Спасатели рекомендуют не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Главные управления МЧС по Москве и Московской области распространили экстренные предупреждения об усилении ветра до 17 метров в секунду в ближайшие двое суток.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие часы с сохранением на вечер 25 марта и последующие сутки 26 марта в Москве местами ожидается юго-западный ветер порывами 12-17 м/с", - сообщает ГУ МЧС по Москве.

Аналогичное предупреждение распространил главк подмосковного МЧС.

Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальных строениях, а находясь на улице, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобили советуют парковать в гараже либо вдали от деревьев. Водителям рекомендуют во время непогоды соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК допрашивает арендаторов и собственников помещений горящего ТЦ в Кемерове
2
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
3
Песков: "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем
4
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Число погибших в ТЦ в Кемерове возросло до пяти человек
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама