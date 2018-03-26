В Москве в понедельник ожидается облачная и ветреная погода с осадками

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Облачность, небольшие осадки и до четырех градусов тепла ожидается в Москве в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем составит от двух до четырех градусов тепла. Ожидается облачность с прояснениями и небольшие осадки. Синоптики предупреждают о гололедице.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Жителей Подмосковья в понедельник ожидает повышение температуры до шести градусов тепла.

В столице в ночь на вторник температура опустится до нуля - минус двух градусов, сохранится облачность, а также прогнозируются небольшие осадки.