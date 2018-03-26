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Около 10 тыс. смотровых колодцев заменят в Москве в этом году

Москва
26 марта, 9:21 UTC+3

Особое внимание уделят сетям, срок эксплуатации которых подходит к концу, а также участкам с дефектами

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Около 10 тыс. смотровых колодцев в разных частях Москвы заменят на новые до конца года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"До конца 2018 года Мосводосток заменит около 10 тыс. смотровых колодцев в разных частях Москвы. Их обновят во всех столичных округах, на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и Третьем транспортном кольце. Во время замены колодцев также установят около 2 тыс. новых крышек на люки. Они выполнены из прочного чугуна и способны выдерживать резкие перепады температур и нагрузку до 90 тонн", - говорится в сообщении.

Реконструкция затронет в первую очередь те сети, срок эксплуатации которых подходит к концу, а также участки с дефектами. "Особое внимание уделяется ливневой канализации рядом с социально значимыми объектами: школами, детскими садами и поликлиниками", - отметили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Всего городская ливневая канализация включает порядка 113,5 тыс. дождеприемных и 262 тыс. смотровых колодцев.

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