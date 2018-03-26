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Полис ОМС можно будет оформить онлайн через портал мэра и правительства Москвы

Москва
26 марта, 9:30 UTC+3

Новый документ будет готов в течение 30 дней после подачи электронной заявки

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Материал из 1 страницы
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Возможность оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) появилась на портале мэра и правительства Москвы, сообщает в понедельник интернет-ресурс.

"Новый документ, а также дубликат утраченного или испорченного полиса будет готов в течение 30 дней после подачи электронной заявки. На протяжении этого времени пользователь сможет получить медицинскую помощь по временному электронному документу", - говорится в сообщении.

Оформить полис может любой гражданин России старше 18 лет, имеющий подтвержденную учетную запись на портале.

Проверка заявления, поданного через сайт, длится в течение дня. Затем пользователь получает временное страховое свидетельство в электронном виде. "Как только полис ОМС будет готов, придет уведомление в личный кабинет. Забрать документ можно будет в удобное время в указанном при оформлении заявки месте", - отмечается в портале.

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