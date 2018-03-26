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В московском метро установят еще более 100 банкоматов для покупки билетов в 2018 году

Москва
26 марта, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

При помощи устройств клиенты также смогут пополнить "Тройку", сделать различные виды переводов, погасить кредиты, оплатить коммунальные услуги, транспортные штрафы и налоги

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Более 100 банкоматов для покупки билетов и пополнения карты "Тройка" установит банк ВТБ в московском метро в 2018 году. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе банка, таким образом, общее количество устройств самообслуживания ВТБ в метро превысит 300 единиц.

"Розничный бизнес банка ВТБ выиграл тендер ГУП "Московский метрополитен" на установку дополнительных 107 банкоматов в вестибюлях станций Московского метрополитена. Новые банкоматы планируется установить во втором квартале 2018 года", - сказали в пресс-службе.

В банкоматах пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты "Тройка", сделать различные виды переводов, погасить кредиты, оплатить коммунальные услуги, транспортные штрафы и налоги.

В пресс-службе так добавили, что с начала 2018 года в банкоматах ВТБ, расположенных в Московском метрополитене, клиенты совершили около 900 тыс. операций на сумму более 7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем ежемесячных транзакций вырос на 45%. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают около 5 тыс. операций ежемесячно.

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