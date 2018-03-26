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Власти Москвы к 28 марта рассмотрят заявку на митинг 7 апреля "За чистый воздух"

Москва
26 марта, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Планируется, что в акции примут участие до 2 тыс. человек

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Власти Москвы получили заявку на проведение митинга "За чистый воздух" 7 апреля в столице на площади Революции возле гостиницы "Метрополь". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в понедельник.

"Заявка сегодня поступила. Трое суток на рассмотрение", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли рассматриваться заявка.

Ранее в понедельник гражданские активисты распространили в социальных сетях сообщение, что заявка на проведение митинга "За чистый воздух" была передана в правительство города. По данным организаторов, акция начнется в 15:00 мск, предполагаемое количество участников - до 2 тыс. человек.

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