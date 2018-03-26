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Три из четырех сотовых операторов справились с тестированием сети в "Лужниках" к ЧМ-2018

Москва
26 марта, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Отмечается, что во время товарищеского матча сборных России и Бразилии у абонентов трех сотовых операторов была возможно использования 4G со средней скоростью мобильного интернета от 10 до 25 Мб/с

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Три из четырех сотовых операторов, работающих в Москве, справились с максимальными нагрузками на связь на всей территории большой спортивной арены "Лужники" в рамках тестирования к ЧМ-2018 в ходе товарищеского матча сборных России и Бразилии 23 марта. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) столицы.

"Сети трех из четырех операторов сотовой связи справились с нагрузкой во время товарищеского матча сборных России и Бразилии. <…> Для абонентов трех сотовых операторов во время проведения мероприятия была доступна сеть 4G со средней скоростью мобильного интернета от 10 до 25 Мб/с. У одного из операторов доступ был только к сети 3G из-за чего и скорость Интернета достигала лишь 4 Мб/с", - говорится в сообщении. В ДИТ не уточнили названия операторов.

Ранее сообщалось, что БСА "Лужники" проверяли на максимальные нагрузки на сотовые сети, работу камер видеонаблюдения и служебную связь сотрудников стадиона к чемпионату. По данным ДИТ Москвы, арена считается одним сложных объектов в мире с точки зрения работоспособности сетей сотовых операторов, а тесты позволят отладить работу инфраструктуры.

Так, во время товарищеского матча специалисты замеряли качество голосовой связи и мобильного интернета всех операторов в нескольких контрольных точках, расположенных на территории "Лужников", прилегающей территории и по маршрутам следования болельщиков. "Измерения проходили во время скопления большого количество пользователей. В момент проведения самого матча измерения проводились в чаше "Лужников" на всех секторах и всех уровнях стадиона", - добавили в пресс-службе департамента.

Наибольшие нагрузки на сеть были зафиксированы во время появления команд на поле, исполнения национальных гимнов и в перерыве матча. Лишь у одного оператора возникли проблемы: в этот период для абонентов были недоступны звонки, sms-сообщения и мобильный интернет. Специалисты быстро восстановили работу сети.

"Суммарный объем переданных и полученных всеми пользователями данных на БСА составил около 800 ГБ за 1 час. Болельщики на стадионе в основном совершали голосовые звонки и принимали/передавали данные. Объем sms-сообщений был незначительным", - отметили в пресс-службе ведомства.

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