Пожар произошел в детском реабилитационном центре в Подмосковье

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. В "Сергиево-Посадском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних" произошел пожар. Возгорание ликвидировано, сообщил ТАСС в понедельник источник в ГУ МЧС по Московской области.

"Из здания эвакуированы 24 человек, из них 18 детей", - сообщили ТАСС в в ГУ МЧС по Московской области.

Площадь возгорания составила 4 кв. м.

В главке отметили, что опасности для детей и персонала нет. "После проверки здания всех эвакуированных завели обратно в центр. Пострадавших нет", - добавил собеседник.