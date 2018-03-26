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Пожар произошел в детском реабилитационном центре в Подмосковье

Москва
26 марта, 22:31 дата обновления: 26 марта, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Пострадавших нет

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. В "Сергиево-Посадском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних" произошел пожар. Возгорание ликвидировано, сообщил ТАСС в понедельник источник в ГУ МЧС по Московской области.

"Из здания эвакуированы 24 человек, из них 18 детей", - сообщили ТАСС в в ГУ МЧС по Московской области.

Площадь возгорания составила 4 кв. м.

В главке отметили, что опасности для детей и персонала нет. "После проверки здания всех эвакуированных завели обратно в центр. Пострадавших нет", - добавил собеседник.

 

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