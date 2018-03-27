В Москве во вторник воздух прогреется до двух градусов тепла

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода и до двух градусов тепла ожидается в Москве во вторник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем составит от нуля до плюс двух градусов. Ожидаются небольшие осадки, синоптики также предупреждают о гололедице.

Ветер северный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В ночь на среду столбики термометров опустятся до 10-12 градусов мороза.

Температура в Подмосковье во вторник днем будет колебаться от трех градусов мороза до двух градусов тепла, а ночью составит 10-15 градусов ниже нуля.