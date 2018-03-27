Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ГИБДД Москвы просит водителей быть внимательными на дорогах во время снегопада

Москва
27 марта, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Госавтоинспекция Подмосковья также призвала водителей быть осторожными во время неблагоприятных погодных условий

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными во время снегопада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В связи с ухудшением погодных условий, связанных с выпадением осадков в виде снега, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы", - сообщили в УГИБДД.

Особо внимательными водителям следует быть при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, где наиболее вероятно возникновение гололеда. Пешеходам также следует проявлять бдительность, так как в условиях снегопада снижается видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует москвичам использовать светоотражающие элементы, напоминает о необходимости передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.

Госавтоинспекция Московской области также призывает водителей быть крайне осторожными в период снегопада.

В управлении отметили, что серьезных ДТП на территории Московской области не зафиксировано.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
2
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Путин пообещал жителям Кемерова, что все виновные в пожаре в ТЦ будут наказаны
5
Путин: пожар в ТЦ в Кемерове произошел из-за халатности и разгильдяйства
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Пострадавший при пожаре в Кемерове ребенок пришел в сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама