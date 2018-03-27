ГИБДД Москвы просит водителей быть внимательными на дорогах во время снегопада

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными во время снегопада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В связи с ухудшением погодных условий, связанных с выпадением осадков в виде снега, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы", - сообщили в УГИБДД.

Особо внимательными водителям следует быть при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, где наиболее вероятно возникновение гололеда. Пешеходам также следует проявлять бдительность, так как в условиях снегопада снижается видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует москвичам использовать светоотражающие элементы, напоминает о необходимости передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.

Госавтоинспекция Московской области также призывает водителей быть крайне осторожными в период снегопада.

В управлении отметили, что серьезных ДТП на территории Московской области не зафиксировано.