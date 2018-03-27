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В Москве планируется создать институт общественных экоинспекторов

Москва
27 марта, 12:20 UTC+3

Инспекторов могут наделить полномочиями по проведению для проверок в отдельных сферах и пресечению нарушений там

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют инициировать поправки в федеральное законодательство для предоставления общественникам полномочий экологических инспекторов. Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"Много волонтеров, много неравнодушных людей, которые хотят оказывает нам помощь, в том числе по выявлению каких-то нарушений на территории города. Я думаю, что мы обязательно с ОНФ эту работу начнем в этом году. Обсудим, увидим, что надо поменять в федеральном законодательстве и выйдем с такой инициативой", - сказал он.

Кульбачевский добавил, что такие инспекторы могут получить полномочия по проведению проверок в отдельных сферах и пресечению нарушений там, но пока предметно говорить об этом рано. 

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