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Жителям Москвы советуют отказаться от поездок на автомобилях из-за снегопада

Москва
27 марта, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Отмечается, что до конца дня коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей Москвы из-за снегопада и гололедицы отказаться от поездок на автомобилях в вечернее время и пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЦОДД.

"В настоящее время в Москве продолжает идти снег, местами на дорогах образовалась гололедица. Дорожно-транспортная ситуация осложнена. <...> В вечерний час пик рекомендуем пользоваться общественным транспортом", - информирует ЦОДД.

Тем, кто поедет на личном автомобиле, Центр рекомендует сдвинуть поездки на более поздний час - после 20:00. Отмечается, что сейчас загружены Варшавское, Звенигородское и Ленинградское шоссе, Рязанский проспект, Профсоюзная улица. Наблюдается снижение скорости на основных вылетных магистралях по направлению в центр, Садовом кольце и ТТК.

"Коммунальные службы в усиленном режиме борются с последствиями непогоды, спецтехника расчищает проезжую часть. Уборка продлится до конца дня", - сказали в ЦОДД.

Ранее столичная Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и быть внимательными во время снегопада. Пешеходам также посоветовали проявлять бдительность, так как в условиях снегопада снижается видимость на дорогах.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха в столице днем составит от нуля до плюс 2 градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице и осадках.

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