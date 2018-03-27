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Станции московского метро от "Саларьева" до "Столбова" накроют сплошным навесом

Москва
27 марта, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Высота конструкции составит от 5 до 14 метров

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Наземные перегоны, которые появятся на участке Сокольнической линии московского метро от станции "Саларьево" до станции "Столбово" в сторону Новой Москвы, накроют сплошным металлическим навесом. Об этом говорится в сообщении Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

"Наземные перегоны, которые появятся на участке от станции "Саларьево" до "Столбово" московского метрополитена, накроют сплошным навесом в виде металлической оболочки. Накрытие наземных перегонов защитит инфраструктуру и поезда от осадков, а также от несанкционированного проникновения на пути", - отметил главный архитектор.

Общая протяженность всех навесов составит около 6 тыс. погонных метров. Боковые конструкции стены запроектированы в виде горизонтальных алюминиевых пластин, расположенных под разными углами, что позволит сохранить сквозное проветривание от задымления и обеспечит панорамные виды для пассажиров. Покрытие навеса будет аэродинамической формы, повторяющей контур движущегося поезда. Высота конструкции составит от 5 до 14 метров.

Как ранее сообщалось, в марте 2018 года столичный Департамент по конкурентной политике объявил конкурс на строительство новых станций Сокольнической линии метро с начальной ценой контракта более 41 млрд рублей. Планируется, что контракт будет исполнен осенью 2019 года. Генподрядчик обязуется построить четыре новые станции - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово", а также переоборудовать и реконструировать станцию "Саларьево".

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