Власти Москвы отменили развлекательные мероприятия 28 марта из-за трагедии в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Московский департамент культуры отменил все развлекательные мероприятия в подведомственных учреждениях в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента.

"Мы отменяем развлекательные и увеселительные зрелищные мероприятия, запланированные на среду, 28 марта, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры города Москвы", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос ТАСС.

Ранее власти Москвы организовали на Манежной площади в центре столицы площадку, где можно почтить память погибших при пожаре.

Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании и сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре.