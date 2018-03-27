Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы отменили развлекательные мероприятия 28 марта из-за трагедии в Кемерове

Москва
27 марта, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Речь идет об учреждениях, подведомственных департаменту культуры столицы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Московский департамент культуры отменил все развлекательные мероприятия в подведомственных учреждениях в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента.

"Мы отменяем развлекательные и увеселительные зрелищные мероприятия, запланированные на среду, 28 марта, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры города Москвы", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос ТАСС.

Ранее власти Москвы организовали на Манежной площади в центре столицы площадку, где можно почтить память погибших при пожаре.

Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании и сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ
5
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
6
НАТО сократила состав миссии РФ при альянсе из-за дела Скрипаля
7
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама