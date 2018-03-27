В Москве вспоминают жертв трагедии в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Жители и гости Москвы уже несколько часов приносят гвоздики, свечи и игрушки на Манежную площадь в центре города в память о погибших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове, передает корреспондент ТАСС.

Днем во вторник мэр Москвы Сергей Собянин распорядился организовать место памяти - с 17:00 люди идут к специально отведенной площадке у подножия Угловой Арсенальной башни Кремля.

Память погибших помимо мэра почтили чиновники городского правительства, руководство Мосгордумы, Общественной палаты. На месте дежурят полицейские, работают журналисты российских телеканалов. Член Совета Федерации Валентина Петренко назвала произошедшее "горем, общим для всех". Она уверена, что Следственный комитет разберется с тем, что произошло, хоть это и "не вернет нам людей, которых мы потеряли".

"Такие трагедии должны стать поводом переосмыслить ключевую вещь: не может быть компромиссов между безопасностью и любым соображением экономической эффективности, которое ведет к снижению издержек, - сказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. - Почему у них [владельцев ТЦ "Зимняя вишня"] нет людей, почему они предпочитают закрывать двери в момент опасности, почему они используют дешевые, легковоспламеняющиеся материалы?".

По его словам, по итогам этого трагического события нужно выйти на решения, которые позволят изменить уровень безопасности в общественных местах.

Владельцы торговых центров должны нести ответственность за безопасность, так как эти траты изначально заложены в цену услуг, считает Петренко. "Бизнес обязан заплатить за сигнализацию, за подбор нормальной охраны, за обучение персонала правила соблюдения безопасности", - подчеркнула она.

Москвич-предприниматель Виталий Чернов рассказал ТАСС, что сам работает в сфере, связанной с торговлей, и согласен с позицией сенатора и главы ОП Москвы. "Нужно равное всеми соблюдение правил безопасности. Это очевидно, но это не всегда работает, должна быть личная предпринимательская ответственность, этика бизнеса. Вот до каких колоссальных трагедий доводит принципиальная неэтичность некоторых моих коллег", - посетовал он.

Общая боль

Многие из тех, кто пришел на Манежную площадь, не знали о готовившейся акции и не имели родственников в Кемерове, но остались, чтобы почтить память погибших и выразить сочувствие их близким.

Пенсионерка Нина Шакерзянова узнала об акции по телевидению. "Я ставлю себя на место родителей, потерявший детей, или детей, потерявших родителей. Я хотела бы, чтобы этого нигде и никогда не повторилось, чтобы все ответственно относились к своей работе. Мне теперь страшно ходить в торговые центры", - сказала она со слезами на глазах.

Актриса Гузель Себгадулина пришла с ребенком.

"Мы приехали из Казани с сыном. <...> Сегодня Арсалан должен был выступать в Кремлевском дворце на мероприятии, посвященном Национальной гвардии и 45-летию ансамбля Виктора Елисеева, сын должен был исполнять с ними песню "Я люблю тебя, жизнь". Вчера буквально нам сообщили, что все отменяется, конечно же, у меня у самой двое детей, сегодня до утра, наверное, я проплакала и не могла спать. Когда ребенок поет такие слова, как "я люблю тебя, жизнь", эти слова становятся еще ценнее", - поделилась она.

Многие люди не находили слов. Один мужчина, пришедший к мемориалу, сказал "давайте помолчим".