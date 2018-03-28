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МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером

Москва
28 марта, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

До утра четверга в столице и области ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о том, что с вечера среды и до утра четверга в Москве и Подмосковье ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия. Об этом в среду сообщается на сайте управления.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет) в период с 18:00 мск 28.03.2018 г. до 10:00 мск 29.03.2018 г. на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении. В связи с этим управление рекомендует по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе, находясь дома, закрывать окна и форточки. Также рекомендуется использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.

По прогнозам синоптиков, в среду днем в Москве ожидается переменная облачность и не выше нуля градусов. Вечером температура может опуститься до 10 градусов мороза. Ветер северный, с порывами до 8 м/с.

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