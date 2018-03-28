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Москва приступила к строительству развязок дороги МКАД - Коммунарка - аэропорт Остафьево

Москва
28 марта, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В дальнейшем в рамках проекта по созданию дороги планируется построить более 50 километров дорог и 10 искусственных сооружений

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Строители приступили к мероприятиям по возведению автодороги МКАД - Коммунарка - аэропорт Остафьево, говорится в сообщении департамента строительства Москвы.

"Началось строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка по проекту строительства автомобильной дороги МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево, с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью ", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

В настоящее время ведется подготовка территории, строительство водостока и подготовительные работы по устройству буронабивных свай опор эстакады, отметил Бочкарев.

Выполнение подрядных работ по строительству развязок осуществляется на основе госконтракта стоимостью 4,8 млрд рублей, свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Данные работы являются началом строительство автодороги МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево, в рамках проекта предстоит построить более 50 километров дорог и 10 искусственных сооружений.

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