В Москве разыскивают неизвестных, отобравших у мужчины сумку с деньгами у ТЦ "Дубровка"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Разбойное нападение совершили на мужчину у торгового центра "Дубровка" на Шарикоподшипниковской улице, идет розыск грабителей, отобравших у него сумку с деньгами.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, "в 19:30 около дома 13 на Шарикоподшипниковской улице трое мужчин, угрожая мужчине в салоне автомобиля, похитили сумку, в которой предположительно находилась крупная сумма денег".

Нападавшие скрылись с сумкой. На месте работает оперативно-следственная группа, устанавливают сумму похищенного, опрашивают свидетелей и потерпевшего.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что после разбойного нападения "разыскивается автомобиль ВАЗ-2109, в котором, по предварительной информации, скрываются двое мужчин". По его данным, для их поиска и задержания на территории Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного и Центрального округов Москвы введен план "Перехват".