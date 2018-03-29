Выставка лучших экспонатов из российских музеев открывается на ВДНХ в апреле

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Программа межмузейного обмена "Резидент", в рамках которой покажут свои лучшие экспонаты более 20 столичных и региональных музеев, стартует в павильонах ВДНХ в апреле. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Участниками новой программы в течение двух сезонов - 2018 и 2019 годов - станут более 20 различных музеев. Они представят в павильонах ВДНХ свои знаковые экспонаты. Проект условно делится на два ключевых направления: "Москва" и "Россия". Открывают выставочный цикл экспозиции Государственного музея В. В. Маяковского и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, которые разместятся в павильоне "Рабочий и колхозница", - приводится на портале комментарий заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.

Так, музей Маяковского представит более 100 экспонатов из своего фонда на выставке под названием "Сотый апрель", а Екатеринбургский музей откроет выставку "Проверка на прочность. Избранные произведения из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств", основной темой которой станет индустриальное строительство в СССР.

Обе выставки будут проходить с 27 апреля по 9 сентября. Отмечается, что в следующих сезонах свои коллекции планируют показать также музеи бывших республик Советского Союза.