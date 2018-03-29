Весной в парках Москвы будут цвести махровая сирень и "цветок-саксофон"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Парки Москвы приглашают москвичей и гостей столицы посмотреть, как цветут экзотические растения вроде "цветка-саксофона", а также привычные, но не менее красивые тюльпаны, крокусы и сирень, сообщили ТАСС в четверг в объединенной дирекции "Мосгорпарка".

"Каждый год посетители устраивают профессиональные фотосессии целыми семьями в Сиреневом саду и делают селфи на фоне усыпанных цветами яблонь, цветущей сирени и клумб с тюльпанами в наших парках", - рассказали в пресс-службе "Мосгорпарка".

"Хищный саксофон" и сирень семи цветов

Самый необычный цветок московских парков - кирказон - будет цвести в мае в "Сокольниках". "Чтобы полюбоваться оригинальными цветами кирказона, который берет в плен мух, а затем отпускает их на волю, нужно посетить Большой розарий в начале мая. Цветы прячутся в широкой листве, они чуть зеленоватые и похожи на гибрид саксофона и орхидеи", - рассказали в "Мосгорпарке".

Также в парке "Сокольники" будет цвести редкая розовая черемуха - в Саду астрономов и у Симфонической эстрады. А после "саксофона" здесь зацветут декоративные абрикосы и яблони, примулы, тюльпаны и жимолость. Ближе к концу мая посетителей будут радовать пионы, садовый жасмин, шиповники и некоторые розы, а в Майском просеке и на цветниках главной площади парка посетителей будут радовать огромные синие шары декоративного лука.

В 20-х числах мая "Сокольники" вместе с Таганским, Бабушкинским парками, Парком Победы, садом имени Баумана и Сиреневым садом в Северном Измайлове приглашают гостей прогуляться вдоль кустов цветущей сирени.

"В мае в Сиреневом саду традиционно распускаются сорта сирени семи цветов: лиловая, розоватая, пурпурная, голубоватая, белая, маджентовая (светлый оттенок пурпурного) и фиолетовая. В саду также есть куст сирени с лепестками с белой каймой - сорт "Сенсация". Самым красивым сортом считается "Красавица Москвы", которую вывел селекционер Леонид Колесников. Это махровая сирень с крупными розовато-лиловыми бутонами, которые по мере цветения превращаются в белые цветы", - рассказали в "Мосгорпарке".

Не только подснежники

Больше всего цветов, цветущих кустарников и деревьев - в парке "Сокольники". В начале апреля посетителей здесь будут радовать не менее шести видов первоцветов, в том числе сцилла (или пролески) и крокусы. По золотым цветам можно узнать кустарник форзицию. Чуть позже в парке начнут цвести нарциссы и мускари. Также за первоцветами стоит сходить в парк "Фили" и в Измайловский парк.

На Главной аллее Парка Победы на Поклонной горе крокусы белого, желтого и фиолетового цвета должны зацвести во второй половине апреля, в это же время распускается форзиция. "Этот кустарник усыпан желтыми цветами, когда на остальных деревьях еще только набухают почки", рассказали в "Мосгорпарке".

Тем, кто любит цветущие сады, в конце мая стоит прогуляться по саду "Эрмитаж", где традиционно будут цвести "райские яблоки". В парке "Фили" и в Перовском парке распустятся настоящие яблоневые сады, как и в парке у прудов "Радуга". Редкий сорт яблонь с малиновыми цветами, яблоня Недзведского, будет цвести с середины мая в парке Победы на Поклонной горе.

В конце мая в саду "Эрмитаж" ожидают цветения каштанов, полюбоваться этими деревьями посетителей приглашает и Парк Побед. А конский каштан зацветет в Таганском парке уже в начале мая.

И, конечно, парки будут радовать гостей цветущими тюльпанами. К майским праздникам Парк Победы покроется красно-желтым тюльпановым ковром. Большие клумбы с тюльпанами и фиалки разных цветов будут цвести в мае Бабушкинском парке, парке Джамгаровские пруды, сквере по Олонецкому проезду, в Перовском парке и парке у прудов "Радуга" в районе Вешняки. В саду "Эрмитаж" тюльпаны будут цвести с конца апреля до середины мая.