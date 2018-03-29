Режим работы вестибюля станции метро Москвы "Комсомольская" изменится почти на два месяца

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Режим работы вестибюля станции "Комсомольская" Кольцевой линии (выход к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам) изменится со 2 апреля по 24 мая в связи с проведением капитального ремонта эскалатора. Об этом сообщается в четверг на Едином транспортном портале.

"По рабочим дням с 07:00 до 11:00 эскалаторы будут работать только на спуск, выход пассажиров в указанный период будет осуществляться через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии", - сообщается на портале.

По рабочим дням с 16:30 (по пятницам - с 15:30) до 20:00 все эскалаторы будут работать только на подъем. Вход на станцию "Комсомольская" Кольцевой линии будет осуществляться через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии. В остальное время вход и выход пассажиров будет производиться в обычном режиме.