Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режим работы вестибюля станции метро Москвы "Комсомольская" изменится почти на два месяца

Москва
29 марта, 12:28 UTC+3

Изменения будут действовать со 2 апреля по 24 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Режим работы вестибюля станции "Комсомольская" Кольцевой линии (выход к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам) изменится со 2 апреля по 24 мая в связи с проведением капитального ремонта эскалатора. Об этом сообщается в четверг на Едином транспортном портале.

"По рабочим дням с 07:00 до 11:00 эскалаторы будут работать только на спуск, выход пассажиров в указанный период будет осуществляться через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии", - сообщается на портале.

По рабочим дням с 16:30 (по пятницам - с 15:30) до 20:00 все эскалаторы будут работать только на подъем. Вход на станцию "Комсомольская" Кольцевой линии будет осуществляться через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии. В остальное время вход и выход пассажиров будет производиться в обычном режиме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай опасается глобального "эффекта домино" из-за протекционизма США
2
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар
3
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
6
Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина
7
Власти Кузбасса не имеют информации о возможной отставке Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама