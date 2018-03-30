Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 1 градуса тепла в Москве в пятницу

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшие осадки и до 1 градуса тепла в столице в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в пятницу днем в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Местами ожидаются небольшие осадки и гололедица.

Ветер южный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до 2-4 градусов, пройдет снег.

Температура в Подмосковье в пятницу днем будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, а ночью составит 2-7 градусов мороза.