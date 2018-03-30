Для болельщиков ЧМ-2018 в Москве подготовят более 1,4 млн путеводителей на шести языках

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года в России получат 960 тыс. туристических карт и 460 тыс. справочников о Москве, переведенных на шесть языков. Об этом сообщил в пятницу руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"Туристические карты и буклеты помогут гостям столицы сориентироваться в городе. Подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, а также куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций", - приводятся слова Гуляева на сайте мэрии Москвы.

Буклеты переведут на русский, английский, китайский, немецкий, французский и испанский языки. Они будут содержать информацию об основных спортивных аренах: стадионе "Спартак", Большой спортивной арене "Лужники" - расписание матчей, информацию о музеях, театрах, туристических маршрутах и контакты экстренных служб. Распространять буклеты начнут за несколько дней до начала чемпионата в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах и гостиницах.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.