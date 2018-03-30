Пикники и концерты организуют в Москве для участников городских субботников 14 и 21 апреля

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пикники и концерты подготовят для участников городских субботников в московских парках, которые пройдут 14 и 21 апреля. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба городской мэрии.

"Во время субботников москвичи помогут сделать город чище и красивее. А чтобы эти дни прошли для гостей парков не только продуктивно, но и интересно, мы подготовили для них целую серию развлекательных мероприятий", - приводят в сообщении слова представителя пресс-службы "Мосгорпарка". На месте проведения субботников москвичам выдадут необходимый для уборки инвентарь и саженцы для обновления цветников.

В ряде парков пройдут развлекательные мероприятия. В парке Победы на Поклонной горе 14 апреля участники субботника смогут посоревноваться в семейных спортивных эстафетах и потанцевать, 21 апреля выступит хор фронтовой песни "Поиск". В Измайловском парке для участников субботника 14 и 21 апреля пройдет квест по поиску специальных фотозон на экологических тропах. В Парке Горького для москвичей, пришедших на субботник, состоится вечеринка-пикник.

Также будут проводиться мастер-классы. В парке "Зарядье" участники субботника смогут смастерить ульи для пчел, которые установят на территории парка. В саду имени Баумана будут устанавливать самодельные кормушки для птиц. Для самых маленьких посетителей там пройдет "гаражная распродажа", где они смогут продать свои старые игрушки и книги.

Субботники начнутся в 10:00 и пройдут в парках "Зарядье", саду имени Баумана, "Музеоне", Парке Горького, Таганском парке, "Фили", парке "Красная Пресня", парке "Усадьба Воронцово", Перовском парке, детском парке имени Н. Н. Прямикова, парке Победы на Поклонной горе, в Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском парках, парках "Сокольники", "Кузьминки", "Северное Тушино", парке 50-летия Октября и Олимпийской деревни, "Дружбе", парке Северного речного вокзала, в саду "Эрмитаж" и Сиреневом саду.