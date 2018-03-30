Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пикники и концерты организуют в Москве для участников городских субботников 14 и 21 апреля

Москва
30 марта, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Кроме того, пришедшие на субботник москвичи смогут принять участие в спортивных эстафетах и мастер-классах

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пикники и концерты подготовят для участников городских субботников в московских парках, которые пройдут 14 и 21 апреля. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба городской мэрии.

"Во время субботников москвичи помогут сделать город чище и красивее. А чтобы эти дни прошли для гостей парков не только продуктивно, но и интересно, мы подготовили для них целую серию развлекательных мероприятий", - приводят в сообщении слова представителя пресс-службы "Мосгорпарка". На месте проведения субботников москвичам выдадут необходимый для уборки инвентарь и саженцы для обновления цветников.

В ряде парков пройдут развлекательные мероприятия. В парке Победы на Поклонной горе 14 апреля участники субботника смогут посоревноваться в семейных спортивных эстафетах и потанцевать, 21 апреля выступит хор фронтовой песни "Поиск". В Измайловском парке для участников субботника 14 и 21 апреля пройдет квест по поиску специальных фотозон на экологических тропах. В Парке Горького для москвичей, пришедших на субботник, состоится вечеринка-пикник.

Также будут проводиться мастер-классы. В парке "Зарядье" участники субботника смогут смастерить ульи для пчел, которые установят на территории парка. В саду имени Баумана будут устанавливать самодельные кормушки для птиц. Для самых маленьких посетителей там пройдет "гаражная распродажа", где они смогут продать свои старые игрушки и книги.

Субботники начнутся в 10:00 и пройдут в парках "Зарядье", саду имени Баумана, "Музеоне", Парке Горького, Таганском парке, "Фили", парке "Красная Пресня", парке "Усадьба Воронцово", Перовском парке, детском парке имени Н. Н. Прямикова, парке Победы на Поклонной горе, в Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском парках, парках "Сокольники", "Кузьминки", "Северное Тушино", парке 50-летия Октября и Олимпийской деревни, "Дружбе", парке Северного речного вокзала, в саду "Эрмитаж" и Сиреневом саду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Маски и респираторы выдают жителям Волоколамска из-за ситуации на полигоне "Ядрово"
4
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
5
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама