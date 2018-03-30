Ряд катков Москвы продлит работу до начала апреля

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Восемь московских катков будут работать до начала апреля, несмотря на плюсовую температуру. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба городской мэрии.

"Ледовый сезон в большей части парков завершился 11 марта, но погода позволила продлить работу некоторых катков до середины марта, а в восьми зонах отдыха - до начала апреля", - говорится в сообщении. Отмечается, что катки продолжат работу в том случае, если температура не поднимется выше пяти градусов тепла, и не пройдет проливной дождь.

Так, например, будут открыты 31 марта и 1 апреля катки в парке "Фили", парке 50-летия Октября и Измайловском парке. Завершат свою работу 31 марта катки в Лианозовском и Гончаровском парках, парках "Дубки", "Ангарские пруды" и "Сокольники".