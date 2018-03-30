Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Закрытый на неделю участок фиолетовой ветки московского метро открылся на день раньше

Москва
30 марта, 10:34 UTC+3

Изменения в режиме работы были связаны со строительством Кожуховской линии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект", которые были закрыты на неделю с 24 марта для присоединения строящейся Кожуховской линии, заработали на день раньше - уже в пятницу утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Сегодня, 30 марта, в 10:00, на день раньше запланированного срока и после завершения необходимых проверок, связанных с безопасностью движения, для пассажиров открылись станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что в обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30 мск. Станции закрылись 24 марта на неделю для строительства Кожуховской ветки. В этот период поезда курсировали от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно.

Ограничения на участке были связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект". В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена необходимо временное прекращение движения поездов для обеспечения безопасности перевозок. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
2
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
3
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама