Закрытый на неделю участок фиолетовой ветки московского метро открылся на день раньше

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект", которые были закрыты на неделю с 24 марта для присоединения строящейся Кожуховской линии, заработали на день раньше - уже в пятницу утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Сегодня, 30 марта, в 10:00, на день раньше запланированного срока и после завершения необходимых проверок, связанных с безопасностью движения, для пассажиров открылись станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что в обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30 мск. Станции закрылись 24 марта на неделю для строительства Кожуховской ветки. В этот период поезда курсировали от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно.

Ограничения на участке были связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект". В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена необходимо временное прекращение движения поездов для обеспечения безопасности перевозок.