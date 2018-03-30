В Москве установят более 150 арт-объектов в рамках фестиваля "Пасхальный дар"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Столицу украсят различными арт-объектами в рамках проведения фестиваля "Пасхальный дар", всего их будет более 150. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"На 38 площадках по всему городу - на улицах и площадях, в парках, возле московских храмов - гостей ждут самые вкусные пасхальные угощения, необычные сувениры и разнообразная культурная программа. Почувствовать настроение праздника и весны помогут арт-объекты: на городских площадках их установят более 150. Часть украшений, включая "деревья добра", "пасхальные деревья", "здания Белого города" создают специально для "Пасхального дара" - 2018, тогда как другие [к примеру, грандиозное восьмиметровое пасхальное яйцо] радуют москвичей и туристов уже не первый год", - говорится в сообщении.

По данным оргкомитета, главная тема нынешнего весеннего фестиваля - благотворительность, и на всех семнадцати городских площадках "Пасхального дара" вырастут "Деревья добра".

"Это плоские двухметровые деревья с "листвой" в виде магнитных сердечек белого цвета, скрывающих зеленую крону. Участвуя в благотворительных проектах фестиваля, гости смогут снимать сердечки-магниты [их можно будет взять себе на память] и тем самым помогать "деревьям" поскорее встретить весну и "зазеленеть", - отмечают в оргкомитете. Помимо этого, на центральных площадках установят 20 необычных пасхальных яиц, оформленных плакатами - "театральными афишами" разных лет.

Как заверяют в оргкомитете, среди самых необычных площадок - Тверская площадь. Здесь над посетителями раскинется "весеннее небо" с белыми облаками (ажурные конструкции из металлической сетки, выкрашенной в белый цвет). Вокруг памятника Юрию Долгорукому установят "здания Белого города": арт-объекты высотой до 4,7 метра - собирательный образ самых значимых и известных московских и подмосковных белокаменных храмов и монастырских построек.

Ежегодный весенний фестиваль "Пасхальный дар" организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 году.