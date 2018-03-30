Экотехнопарки для утилизации мусора не поместятся в Москве из-за жилой застройки

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Крупные экотехнопарки, предназначенные для утилизации столичного мусора, скорее всего, будут вынесены за пределы Москвы, поскольку в городе нет свободных площадей, чтобы выдержать санитарно-защитную зону. Об этом журналистам сообщил глава департамента природопользования и защиты окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

"В принципе в Москве таких участков, где можно будет выдержать санитарно-защитную зону, не осталось. Скорее всего, это будет в каких-то других местах. Если мы в центре поставим технопарк, окружность сделаем - не должно быть жилья [в радиусе 500 м]. Это около 80 га получается территории, не вовлеченной в оборот", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Кульбачевский добавил, что в Москве могут быть размещены какие-то небольшие предприятия мусоропереработки или предприятия, технологии которых позволят сократить защитную зону до минимальных размеров. "Вполне реальные объекты, у которых санитарно-защитная зона от 70 до 100 метров", - сказал он.

Ранее глава департамента говорил, что Москва рассматривает варианты создания экотехнопарков, концепцию которых изначально предложил Минпромторг РФ. Кульбачевский пояснял, что это площадка, на которой в одном месте будут размещаться предприятия по сортировке, переработке и утилизации мусора.