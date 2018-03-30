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Благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится в 2020 году

Москва
30 марта, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Мэр Сергей Собянин отметил, что развитие Новой Москвы происходит комплексно, в связи с чем рабочие места и инфраструктура создаются одновременно с новым жильем

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится в течение двух-трех лет, там появятся новые объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая Логистический центр во Внукове и строительство социальной инфраструктуры в Московском.

"Новая Москва продолжает строиться и развиваться, нам досталось непростое наследство - отсутствие транспортной и социальной инфраструктуры. Мы год от года устраняем эти проблемы. Самое активное на территории Новой Москвы - дорожное строительство, метростроение, строительство детских садов, школ, поликлиник. Я думаю, в ближайшие два-три года благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится", - сказал он.

По словам мэра, Новая Москва развивается комплексно. Рабочие места, социальная, транспортная инфраструктура появляются одновременно с новым жильем.

"За шесть лет нашей работы население Новой Москвы выросло с 250 до 350 тыс. человек. Одновременно с этим на новых территориях появилось 100 тыс. новых рабочих мест, построены десятки школ, детских садов, поликлиник, открыты две станции метро. Логистический центр во Внукове, новая школа и детские сады в Московском - это хорошие примеры комплексной застройки и создания качественной городской среды", - добавил градоначальник.

Собянин напомнил, что в городе Московский продолжается реализация одного из крупнейших в столице проектов комплексного развития территории - строительство ЖК "Первый Московский". Всего запланировано строительство 1,3 млн кв. м жилья, а также необходимых объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, поликлинику, отдел полиции, магазины, объекты бытового обслуживания.

Завершаются работы по продлению Калининско-Солнцевской линии метро на 13,4 км от станции "Раменки" до станции "Рассказовка". В состав участка войдут станции "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка". Планируется, что для пассажиров участок откроется в 2018 году. Кроме того, ведутся работы по продлению Сокольнической линии на 12,6 км от станции "Саларьево" до станции "Столбовой". В состав участка также войдут станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая".

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