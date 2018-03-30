Велосезон в Москве откроется 20 апреля

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Открытие велосезона в Москве запланировано на 20 апреля. Об этом во вторник сообщил журналистам замруководителя столичного департамента транспорта Евгений Адамов.

"Предварительно открытие сезона велопроката наметили на 20 апреля", - сказал он.

В прошлом сезоне велопроката в 2017 году горожанам были доступны 3,1 тыс. велосипедов и около 400 станций проката. Станциями можно воспользоваться как в центре Москвы, так и за пределами Третьего транспортного кольца.

Система городского велопроката начала свою работу в столице в 2013 году. За последние два года количество взятых напрокат велосипедов увеличилось в 15 раз. В 2016 году ими воспользовались более 1,6 млн раз. В 2016 году московский прокат также пополнился электробайками.