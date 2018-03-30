Площадь около метро "Улица 1905 года" благоустроят по результатам голосования москвичей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Москвичи выбрали на портале "Активный гражданин" проекты благоустройства около Еврейского музея и площади около станции метро "Улица 1905 года". Об этом сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"В проекте "Активный гражданин" москвичам предложили оценить проекты благоустройства городских парков и общественных пространств с помощью четырех голосований. Два из них сейчас продолжаются, по двум подведены итоги. Горожане уже высказались по поводу благоустройства площади у станции метро "Улица 1905 года" и территории около Еврейского музея и центра толерантности", - сообщается на сайте.

Там уточняется, что сейчас около станции метро "Улицы 1905 года" неозелененная и шумная площадь. "Проект предполагает, что она будет озеленена и благоустроена. Его поддержали 84,5% "активных граждан", из которых 2% оставили свои идеи и предложения. Примерно 10,5% проголосовавших ответили, что доверяют решение специалистам, около 5% хотят, чтобы территория около станции осталась такой же, как сейчас", - уточняется в материале.

Также будет благоустроена территория возле Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова в центре Москвы. Специалисты предложили убрать провода под землю, установить фонари, обустроить тротуары, высадить деревья и кустарники, разбить цветники и газоны. Здесь планируется обустроить две детские площадки, установить скамейки, урны, открыть точки велопроката и организовать велопарковки. Остановки трамваев будут сделаны в венском стиле, то есть приподняты на 15 сантиметров над землей.

На сайте уточняется, что за предложенный проект благоустройства проголосовали 69,7% "активных граждан". Свыше 19% доверили решение этого вопроса специалистам. 10% ответивших считают, что территория возле музея должна остаться такой, как сейчас.