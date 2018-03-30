Восточный вестибюль станции метро "Фили" закроют в выходные

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Восточный вестибюль станции "Фили" столичного метрополитена закроют в ближайшие выходные. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба московского метрополитена.

"В ближайшие выходные, 31 марта и 1 апреля, будет закрыт восточный вестибюль станции "Фили" Филевской линии. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытие вестибюля станции "Фили" связано с заменой подвесного потолка. "Это необходимая мера для обеспечения безопасности пассажиров, а также для скорейшего выполнения запланированного объема работ", - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника метро Дмитрия Дощатова.

Вторую часть работ на станции проведут 7 и 8 апреля 2018 года.

Филевская линия - одна из старейших в московском метрополитене, она функционирует с 1958 года. Почти за 60 лет эксплуатации все конструктивные элементы и инженерные системы станций износились более чем на 70%.