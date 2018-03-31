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В субботу в Москве будет облачно, воздух прогреется до 5 градусов тепла

Москва
31 марта, 7:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до минус двух градусов

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода ожидается в субботу в столице, воздух прогреется до 5 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в субботу днем в Москве составит от 3 до 5 градусов тепла. Местами ожидаются небольшие осадки, утром - местами гололедица.

Ветер южный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до двух градусов мороза.

Температура в Подмосковье в субботу днем будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а ночью составит от минус 5 до нуля градусов.

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