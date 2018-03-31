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Около тысячи человек посетили концерт на станции "Курская" в московском метро

Москва
31 марта, 11:41 UTC+3

На мероприятии также выступил видеоблогер Амиран Сардаров

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Около тысячи человек вечером в пятницу постелили концерт репера T-killah на станции "Курская" Кольцевой линии московского метро. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На станции "Курская" прошел мини-концерт рэпера Саши Текилы, а также выступление видеоблогера Амирана Сардарова. Более 900 человек пришли послушать выступление. Для регулирования пассажиропотока были введены временные ограничения на выход со станции "Курская" Кольцевой линии", - сообщается в материале.

Как отметили ТАСС организаторы мероприятия, несмотря на большое количество зрителей, концерт прошел без происшествий. После его завершения все смогли выйти из метро или перейти на другие станции. В конце выступления видеоблогер Амиран Сардаров подарил зрителям 10 колец "Троек" с годовым абонементом для проезда в общественном транспорте столицы. 

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