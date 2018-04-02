Пассажиропоток на МЦК вырос на 23% в первом квартале 2018 года

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 28,5 млн пассажиров перевезли электропоезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) с начала текущего года. Это на 23% превышает показатели прошлого года, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В январе-марте 2018 года услугами проезда в электропоездах "Ласточка" на Московском центральном кольце воспользовались 28,6 млн пассажиров. Это на 23% превышает прошлогодний показатель", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что самыми популярными транспортно- пересадочными узлами на МЦК стали "Площадь Гагарина" (2,7 млн пассажиров), "Владыкино" (2 млн) и "Ботанический сад" (1,8 млн).

МЦК - это 54 км пути, по которому курсируют 42 поезда "Ласточка". Для пассажиров действует бесплатная пересадка по маршруту "метро - МЦК - метро" в течение 90 минут. С 1 мая 2017 года на магистрали введен график движения поездов с уменьшенным интервалом попутного следования поездов до 5 минут в часы пик и до 10 минут в остальной период.