Проект для людей старшего поколения получил название "Московское долголетие"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Стартовавший в начале года проект, посвященный активному долголетию, получил название "Московское долголетие". Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, так решили сами горожане по результатам голосования на сайте мэрии и в центрах соцобслуживания.

"Проект для людей старшего поколения будет называться "Московское долголетие". Так решили сами горожане. Голосование шло на портале mos.ru и в территориальных центрах социального обслуживания", - написал Собянин в Twitter в понедельник. По его данным, заявки на участие в проекте подали уже свыше 68 тысяч человек.

Проект для людей старшего поколения будет называться "Московское долголетие". Так решили сами горожане. Голосование шло на портале https://t.co/cFrrTPNDNE и в территориальных центрах социального обслуживания. Больше 68 тысяч человек уже подали заявки на участие в этом проекте. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 2, 2018

В рамках программы активного долголетия пожилые москвичи получили возможность бесплатно посещать оздоровительные, культурные, образовательные и спортивные досуговые занятия. Предварительная запись пенсионеров для участия в проекте открылась 1 марта, подать заявку можно через территориальные центры соцобслуживания.

Участники программы смогут освоить живопись, танцы, декоративно-прикладное искусство, кулинарию, а также научиться обращаться с компьютером и выучить английский язык. Планируется, что площадки для проведения занятий будут созданы в каждом районе Москвы. Участниками могут стать пенсионеры, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний.

По данным столичной мэрии, в настоящее время в столице проживают свыше 3 млн жителей, перешагнувших пенсионный рубеж. Из них более 650 тыс. человек - пенсионеры "молодого" возраста до 65 лет. Порядка 600 москвичей достигли 100 лет.