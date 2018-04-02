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Проект для людей старшего поколения получил название "Московское долголетие"

Москва
2 апреля, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Заявки на участие оформили почти 70 тыс. человек

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Стартовавший в начале года проект, посвященный активному долголетию, получил название "Московское долголетие". Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, так решили сами горожане по результатам голосования на сайте мэрии и в центрах соцобслуживания.

"Проект для людей старшего поколения будет называться "Московское долголетие". Так решили сами горожане. Голосование шло на портале mos.ru и в территориальных центрах социального обслуживания", - написал Собянин в Twitter в понедельник. По его данным, заявки на участие в проекте подали уже свыше 68 тысяч человек.

В рамках программы активного долголетия пожилые москвичи получили возможность бесплатно посещать оздоровительные, культурные, образовательные и спортивные досуговые занятия. Предварительная запись пенсионеров для участия в проекте открылась 1 марта, подать заявку можно через территориальные центры соцобслуживания.

Участники программы смогут освоить живопись, танцы, декоративно-прикладное искусство, кулинарию, а также научиться обращаться с компьютером и выучить английский язык. Планируется, что площадки для проведения занятий будут созданы в каждом районе Москвы. Участниками могут стать пенсионеры, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний.

По данным столичной мэрии, в настоящее время в столице проживают свыше 3 млн жителей, перешагнувших пенсионный рубеж. Из них более 650 тыс. человек - пенсионеры "молодого" возраста до 65 лет. Порядка 600 москвичей достигли 100 лет.

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