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Московские парки благоустроят с учетом мнения горожан

Москва
2 апреля, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Проголосовать за понравившийся проект можно на портале "Активный гражданин"

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© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Москвичи смогут проголосовать за проекты благоустройства более 50 парков на портале "Активный гражданин". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба электронной системы.

"В этом году в столице планируется преобразить более 50 зеленых зон и историко-культурных мест. Поддержать проекты благоустройства могут участники нового голосования проекта "Активный гражданин" , - говорится в сообщении.

В числе проектов, по которым проводится голосование, называются открытие нового входа в парк Горького с Ленинского проспекта, обустройство площади перед главным входом ВДНХ, Кадашевской слободы на Якиманке, парков имени Святослава Федорова в Бескудниковском районе и "Вагоноремонт" в Дмитровском районе.

Также горожане смогут высказаться о планах предстоящих работ в парке в пойме реки Битцы в Северном Бутове и прибрежной зоне "Парка Победы" в Зеленограде.

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