Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 4 градусов тепла в Москве во вторник

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Облачная погода и до 4 градусов тепла ожидаются во вторник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице составит от 2 до 4 градусов тепла. Местами пройдут небольшие осадки, ветер западный, 8-13 м/с., уточняют синоптики.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В ночь на среду столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, осадков не ожидается.

В Подмосковье во вторник днем - от нуля до 5 градусов тепла, ночью будет от минус 4 до плюс 1 градуса.