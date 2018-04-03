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Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 4 градусов тепла в Москве во вторник

Москва
3 апреля, 7:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Местами ожидаются небольшие осадки

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Облачная погода и до 4 градусов тепла ожидаются во вторник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице составит от 2 до 4 градусов тепла. Местами пройдут небольшие осадки, ветер западный, 8-13 м/с., уточняют синоптики.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В ночь на среду столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, осадков не ожидается.

В Подмосковье во вторник днем - от нуля до 5 градусов тепла, ночью будет от минус 4 до плюс 1 градуса.

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