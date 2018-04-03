Плакаты и тематические видеооткрытки украсят столицу ко Дню космонавтики

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Уличные открытки, плакаты с изображениями Юрия Гагарина, космической станции "Салют" и поздравительные видеоролики на медиафасадах зданий украсят Москву ко Дню космонавтики. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, всего власти разместят 300 открыток и плакатов.

"Тематические уличные открытки разместят на 150 билбордах (50 из них - цифровые) вдоль вылетных магистралей, Третьего транспортного кольца и других крупных трасс. На улицах в центре Москвы и рядом с остановками появятся еще 150 плакатов размером 1,2 на 1,8 метра. Город закончат украшать 10 апреля", - говорится в сообщении.

На медиафасаде Центрального телеграфа и на Новом Арбате начали показывать видеоролики в честь 57-й годовщины первого полета человека в космос. На них можно увидеть Юрия Гагарина, станцию "Салют", звезды, ракету и спутник.

День космонавтики отмечают12 апреля, именно в этот день в 1961 году человек впервые совершил полет в космос.