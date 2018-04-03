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У Большого городского пруда Зеленограда обустроят искусственный берег с обзорной площадкой

Москва
3 апреля, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

На набережной оборудуют места для рыбалки и лодочную станцию с причалами

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Искусственный берег со смотровой площадкой появится у Большого городского пруда в парке Победы в Зеленограде в рамках его благоустройства. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"По желанию местных жителей у Большого городского пруда, который является центральным элементом парка, появится просторная набережная из деревянных настилов. Береговую часть с северной стороны пруда расширят за счет установки понтонов на водной глади. На искусственных берегах сделают смотровую площадку с видом на парк, обустроят места для рыбалки. Здесь же построят новую лодочную станцию с причалами, неподалеку разместят лежаки для отдыха у воды с навесами от солнца", - говорится в сообщении.

Как напомнили в мэрии столицы, этой зимой проходили общественные обсуждения, на которых москвичи рассказывали, какими бы они хотели видеть парки и зеленые зоны отдыха после благоустройства; пожелания также высказывались на портале "Активный гражданин". Все предложения были учтены при создании проектов благоустройства.

Так, у пруда в зеленоградском парке также появится танцевальная площадка, которая в зимнее время будет превращаться в искусственный каток площадью 720 квадратных метров. Кроме того, в ходе благоустройства в парке отремонтируют фонтаны и пешеходные дорожки, проложат новые велодорожку и беговую дорожку, обустроят детские и спортивные площадки и установят столы для игры в пинг-понг, обновят вытоптанные газоны, разобьют клумбы и цветники.

Кроме того, по просьбам местных жителей в парке установят новые лавочки и урны, фонари с энергосберегающими лампами и навигационные стелы с картами. Зимой там появятся горки для катания на санках и тюбингах, а также лыжный маршрут длиной 3,5 км.

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