Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В московских кафе открылись первые летние веранды

Москва
3 апреля, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Веранды будут работать в столице до 1 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сезон летних веранд при кафе начался в Москве. В 2018 году в столице будут работать более 2,5 тыс. открытых пространств, сообщили во вторник в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

"Ежегодно число летних веранд при кафе растет. В 2018 году в Москве будет работать 2,575 тыс. летних кафе. Их размещение имеет сезонный характер: с 1 апреля по 1 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Центральном автономном округе Москвы открылись первые летние кафе по адресам: Цветной бульвар, д. 21, стр. 1, улица Рождественка, д. 5/7, Весковский переулок, д. 7.

В пресс-службе уточнили, что земельные участки для размещения летних кафе предоставляются городом бесплатно. "Площадь и расположение регламентируются схемой размещения таких объектов. Эти требования рестораторам необходимо строго соблюдать", - цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Москвы Сергея Шогурова.

Отмечается, что накануне открытия сезона рестораторам напомнили о порядке и правилах размещения летних веранд. По данным Госинспекции, за последние два года количество совершаемых рестораторами нарушений сократилось на 40%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
2
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
3
В США вынесли первый приговор по "делу РФ"
4
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
5
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
6
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости