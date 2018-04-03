В московских кафе открылись первые летние веранды

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сезон летних веранд при кафе начался в Москве. В 2018 году в столице будут работать более 2,5 тыс. открытых пространств, сообщили во вторник в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

"Ежегодно число летних веранд при кафе растет. В 2018 году в Москве будет работать 2,575 тыс. летних кафе. Их размещение имеет сезонный характер: с 1 апреля по 1 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Центральном автономном округе Москвы открылись первые летние кафе по адресам: Цветной бульвар, д. 21, стр. 1, улица Рождественка, д. 5/7, Весковский переулок, д. 7.

В пресс-службе уточнили, что земельные участки для размещения летних кафе предоставляются городом бесплатно. "Площадь и расположение регламентируются схемой размещения таких объектов. Эти требования рестораторам необходимо строго соблюдать", - цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Москвы Сергея Шогурова.

Отмечается, что накануне открытия сезона рестораторам напомнили о порядке и правилах размещения летних веранд. По данным Госинспекции, за последние два года количество совершаемых рестораторами нарушений сократилось на 40%.