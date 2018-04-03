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Павильон "Космос" на ВДНХ откроют в апреле после реконструкции

Москва
3 апреля, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В павильоне планируют оборудовать музейный центр "Космонавтика и авиация", который будет включать в себя более 100 экспонатов

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Павильон "Космос" на ВДНХ в Москве откроется после реконструкции на следующей неделе (9-15 апреля), сообщил во вторник на встрече со студентами Российского государственного социального университета мэр столицы Сергей Собянин.

"Через неделю будет введен в строй один из самых лучших космических павильонов, в котором собрано все, что есть в России о космосе", - сказал он, добавив, что основные работы по благоустройству на территории ВДНХ будут завершены в текущем году. На ВДНХ также будет возведено самое большое колесо обозрения России, а также детский парк аттракционов.

Павильон ВДНХ "Космос/Машиностроение" был построен в 1939 году. В 1954 году его реконструировали, тогда он обрел современный вид. От сторонних арендаторов павильон освободили в 2014-2015 годах, а в 2016 году были проведены первоочередные противоаварийные работы.

В павильоне планируется открыть центр "Космонавтика и авиация", который станет крупнейшим музейным центром России. В музее представят свыше 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 2 тыс. архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.

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