Дороги и тротуары в Москве начали мыть после зимнего сезона

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Наступление теплой погоды в столице позволило коммунальным службам начать весеннюю промывку асфальта, дорог и тротуаров, сообщил вице-мэр Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

"В Москве, наконец, установилась положительная температура, и уже сегодня в городе началась промывка дорог, тротуаров, дворов и парковок", - сказал Бирюков.

По его словам, особое внимание будет уделяться очистке тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий дворовых территорий, парковочных мест, остановок общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы, спорта, торговли, промышленности, строительства, станциям метрополитена. Специальный шампунь для дорог позволит смыть образовавшуюся за зиму пленку из остатков бензина, резины и других дорожных отходов, которую невозможно смыть простой водой.

"Применяемое в Москве средство для промывки дорог отличается высокой моющей способностью. <...> Кроме того, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей и безопасно для окружающей среды", - объяснил Бирюков.

Он добавил, что одновременно в городе ведется промывка и очистка порядка 1,3 тыс. инженерных сооружений: мостов, транспортных тоннелей, подземных пешеходных тоннелей и путепроводов.